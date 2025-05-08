Хто має право на соцстипендію – умови, розмір і як оформити

Соціальна стипендія — це щомісячна фінансова допомога від держави для студентів, які належать до соціально вразливих категорій. Вона частково покриває витрати на навчання та повсякденне життя. Про це повідомляє Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України.
Хто може отримати соціальну стипендію?
Претендувати на неї можуть студенти, які:
До таких категорій належать:
Розмір соціальної стипендії:
Як оформити стипендію?
Подати заяву до деканату в довільній формі із зазначенням ПІБ, дати народження, адреси та підстави для отримання стипендії.
Додати копії документів:
Очікувати рішення стипендіальної комісії (ухвалюється протягом 3 робочих днів).
У разі позитивного рішення виплати нараховуються щомісяця до досягнення 23 років.
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