Хто має право на соцстипендію – умови, розмір і як оформити

Деякі студенти можуть отримати до 4794 гривень щомісяця.

Фото: ukrinform

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Соціальна стипендія — це щомісячна фінансова допомога від держави для студентів, які належать до соціально вразливих категорій. Вона частково покриває витрати на навчання та повсякденне життя. Про це повідомляє Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України.

Хто може отримати соціальну стипендію?

Претендувати на неї можуть студенти, які:

навчаються на бюджеті у державному або приватному закладі освіти;

здобувають вищу освіту на денній або дуальній формі;

належать до однієї з пільгових категорій.

До таких категорій належать:

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

студенти з малозабезпечених сімей;

учасники бойових дій та їхні діти;

особи з інвалідністю I–III груп;

особи без батьків у віці 18–23 років;

колишні полонені та їхні діти;

діти загиблих чи зниклих безвісти Захисників України;

внутрішньо переміщені особи, які втратили житло через війну.

Розмір соціальної стипендії:

₴4794 — для дітей-сиріт (до 18 років);

₴4542 — для дітей-сиріт (18–23 років);

₴1180 — для інших студентів ЗВО;

₴890 — для студентів фахових передвищих закладів.

Як оформити стипендію?

Подати заяву до деканату в довільній формі із зазначенням ПІБ, дати народження, адреси та підстави для отримання стипендії.

Додати копії документів:

паспорта;

ІПН (РНОКПП);

студентського квитка;

документа, що підтверджує належність до пільгової категорії.

Очікувати рішення стипендіальної комісії (ухвалюється протягом 3 робочих днів).

У разі позитивного рішення виплати нараховуються щомісяця до досягнення 23 років.

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