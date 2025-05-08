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Кто имеет право на соцстипендию – условия, размер и как оформить

07:36, 8 мая 2025
Некоторые студенты могут получить до 4794 гривен ежемесячно.
Кто имеет право на соцстипендию – условия, размер и как оформить
Фото: ukrinform
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Социальная стипендия - это ежемесячная финансовая помощь от государства для студентов, которые относятся к социально уязвимым категориям. Она частично покрывает расходы на обучение и повседневную жизнь. Об этом сообщает Департамент коммуникаций Секретариата Кабинета Министров Украины.

Кто может получить социальную стипендию?

Претендовать на нее могут студенты, которые:

- учатся на бюджете в государственном или частном учебном заведении;

- получают высшее образование на дневной или дуальной форме;

- относятся к одной из льготных категорий.

К таким категориям относятся:

- дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки;

- студенты из малообеспеченных семей;

- участники боевых действий и их дети;

- лица с инвалидностью I-III групп;

- лица без родителей в возрасте 18-23 лет;

- бывшие пленные и их дети;

- дети погибших или пропавших без вести Защитников Украины;

- внутренне перемещенные лица, которые потеряли жилье из-за войны.

Размер социальной стипендии:

- ₴4794 - для детей-сирот (до 18 лет);

- ₴4542 - для детей-сирот (18-23 лет);

- ₴1180 - для остальных студентов ЗВО;

- ₴890 - для студентов профессиональных предвысших заведений.

Как оформить стипендию?

Подать заявление в деканат в произвольной форме с указанием ФИО, даты рождения, адреса и основания для получения стипендии.

Приложить копии документов:

- паспорта;

- ИПН (РНОКПП);

- студенческого билета;

- документа, подтверждающего принадлежность к льготной категории.

Ожидать решения стипендиальной комиссии (принимается в течение 3 рабочих дней).

В случае положительного решения выплаты начисляются ежемесячно до достижения 23 лет.

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