Кто имеет право на соцстипендию – условия, размер и как оформить

Социальная стипендия - это ежемесячная финансовая помощь от государства для студентов, которые относятся к социально уязвимым категориям. Она частично покрывает расходы на обучение и повседневную жизнь. Об этом сообщает Департамент коммуникаций Секретариата Кабинета Министров Украины.
Кто может получить социальную стипендию?
Претендовать на нее могут студенты, которые:
- учатся на бюджете в государственном или частном учебном заведении;
- получают высшее образование на дневной или дуальной форме;
- относятся к одной из льготных категорий.
К таким категориям относятся:
- дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки;
- студенты из малообеспеченных семей;
- участники боевых действий и их дети;
- лица с инвалидностью I-III групп;
- лица без родителей в возрасте 18-23 лет;
- бывшие пленные и их дети;
- дети погибших или пропавших без вести Защитников Украины;
- внутренне перемещенные лица, которые потеряли жилье из-за войны.
Размер социальной стипендии:
- ₴4794 - для детей-сирот (до 18 лет);
- ₴4542 - для детей-сирот (18-23 лет);
- ₴1180 - для остальных студентов ЗВО;
- ₴890 - для студентов профессиональных предвысших заведений.
Как оформить стипендию?
Подать заявление в деканат в произвольной форме с указанием ФИО, даты рождения, адреса и основания для получения стипендии.
Приложить копии документов:
- паспорта;
- ИПН (РНОКПП);
- студенческого билета;
- документа, подтверждающего принадлежность к льготной категории.
Ожидать решения стипендиальной комиссии (принимается в течение 3 рабочих дней).
В случае положительного решения выплаты начисляются ежемесячно до достижения 23 лет.
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