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Правительство изменило перечень документов для предоставления отсрочки от призыва многодетным родителям

19:05, 7 мая 2025
Уточнен перечень документов, подтверждающих право на отсрочку для военнообязанных, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет.
Правительство изменило перечень документов для предоставления отсрочки от призыва многодетным родителям
Источник фото: lokalna24.pl
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Кабмин внес изменения в перечень документов, подтверждающих право на отсрочку для женщин и мужчин, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет, кроме тех, которые имеют задолженность по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму платежей за 3 месяца. Соответствующее решение оформлено постановлением от 6 мая №519.

Напоминаем, до изменений многодетные родители должны были предоставить:

  • свидетельство о рождении детей (трех и более) с указанием родительства военнообязанного и один из документов:
  • свидетельство о регистрации брака с матерью (отцом) детей (трех и более) или решение суда о расторжении брака и определении места жительства детей с отцом (матерью), или решение органа опеки и попечительства об определении места жительства с тем из родителей, который является военнообязанным, или письменный договор между родителями о том, с кем будут проживать дети и участие второго из родителей в их воспитании, или решение суда об установлении факта нахождения ребенка на содержании военнообязанного в соответствии с положениями статьи 315 ГПК, а также договор об уплате алиментов на ребенка.

После изменений перечень документов на отсрочку для этой категории будет следующим:

  • свидетельство о рождении каждого ребенка с указанием родительства военнообязанного и (или) решение суда об установлении факта нахождения ребенка (детей) на содержании военнообязанного (при наличии), другие документы, на основании которых у военнообязанного возникла обязанность содержать падчерицу, пасынка до достижения ими 18 лет в соответствии со статьей 268 Семейного кодекса Украины (при наличии), и один из следующих документов:
  • свидетельство о браке с матерью (отцом) детей (трех и более);
  • решение суда о расторжении брака и определении места жительства детей с отцом (матерью), являющимся военнообязанным;
  • решение органа опеки и попечительства об определении места жительства детей с отцом (матерью), являющимся военнообязанным;
  • письменный договор между родителями о том, с кем из родителей будут проживать дети, и об участии второго из родителей в их воспитании;
  • свидетельство о браке с матерью (отцом) детей (трех и более) и документы, свидетельствующие об отсутствии у малолетних, несовершеннолетних падчерицы, пасынка матери, отца, деда, бабки, совершеннолетних братьев и сестер или о том, что такие лица не могут по уважительным причинам предоставлять им надлежащее содержание (свидетельство о смерти); выписка из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах; решение суда о признании безвестно отсутствующим или объявлении умершим; приговор суда, по которому лицо отбывает наказание в местах лишения свободы; заключение МСЭК или врачебно-консультационной комиссии учреждения здравоохранения или выписка из решения экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица, если указанные мать, отец, дед, бабка, совершеннолетние братья и сестры сами нуждаются в постоянном уходе; решение суда о лишении родительских прав матери, отца);
  • информация из Единого реестра должников об отсутствии в Реестре сведений о военнообязанном по категории взыскания (характеру обязательства) «взыскание алиментов» с датой формирования такой информации не позднее чем за пять дней до дня подачи заявления о предоставлении отсрочки.

Этим постановлением также предусмотрено, что военнообязанные, которые заняты постоянным уходом за больной женой, ребенком или своими отцом или матерью, для получения отсрочки должны будут предоставить документы о получении компенсации на уход или акт об установлении факта осуществления лицом постоянного ухода.

Также ТЦК запрещено направлять людей с инвалидностью на комиссию. Отныне они могут пройти осмотр исключительно добровольно, если, например, имеют желание проходить службу по контракту.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», постановлением Кабмина 519 также предусмотрено, что факт вручения бумажной повестки будет отражаться в Реестре военнообязанных «Оберег».

Автор: Наталя Мамченко

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Кабинет Министров Украины отсрочка военнообязанный

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Правительство изменило перечень документов для предоставления отсрочки от призыва многодетным родителям

Уточнен перечень документов, подтверждающих право на отсрочку для военнообязанных, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет.

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