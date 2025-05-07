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Изменения в ВВК: Кабмин отменил принуждение для людей с инвалидностью и снизил нагрузку на ТЦК

17:54, 7 мая 2025
Электронное направление на ВВК можно будет сгенерировать без подписи руководителя ТЦК.
Изменения в ВВК: Кабмин отменил принуждение для людей с инвалидностью и снизил нагрузку на ТЦК
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Кабинет Министров утвердил изменения в постановление №560, которые меняют алгоритм прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК).

В частности, как указано в Минобороны, если ранее электронные направления формировались в приложении Резерв+, а затем на них накладывалась электронная подпись руководителя ТЦК, то теперь пользователи смогут не ждать подписи руководителя ТЦК, если выразили желание пройти ВВК.

Кроме того, благодаря нововведениям усилена защита прав людей с инвалидностью при взаимодействии с ВВК. В частности, ТЦК запрещено направлять людей с инвалидностью на комиссию. Теперь они могут пройти обследование исключительно добровольно, если, например, изъявили желание проходить службу по контракту.

Также изменениями уточнен перечень документов, подтверждающих право на отсрочку для женщин и мужчин, содержащих троих и более детей в возрасте до 18 лет.

«Изменения, внесённые в постановления, важны. Они помогут оптимизировать и ускорить прохождение ВВК. Так люди смогут сэкономить своё время, а сотрудники ТЦК — сократить объём административной работы», – отметила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

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ТЦК ВВК

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