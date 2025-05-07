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Зміни до ВЛК: Кабмін прибрав примус для людей з інвалідністю та зменшив навантаження на ТЦК

17:54, 7 травня 2025
Електронне направлення на ВЛК можна буде згенерувати без підпису керівника ТЦК.
Зміни до ВЛК: Кабмін прибрав примус для людей з інвалідністю та зменшив навантаження на ТЦК
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Кабінет Міністрів ухвалив зміни в постанову № 560, які змінюють алгоритм проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).

Зокрема, як вказують у Міноборони, якщо раніше електронні направлення генерувалися в застосунку Резерв+, а потім накладався електронний підпис керівника ТЦК, то тепер користувачі матимуть можливість не очікувати накладення електронного підпису керівником ТЦК, якщо виявили бажання пройти ВЛК.

Крім цього, завдяки нововведенням посилено захист прав людей з інвалідністю під час взаємодії з ВЛК. Зокрема, ТЦК заборонено направляти людей з інвалідністю на комісію. Відтепер вони можуть пройти огляд винятково добровільно, якщо, наприклад, мають бажання проходити службу за контрактом.

Також змінами уточнено перелік документів, що підтверджують право на відстрочку жінкам та чоловікам, які утримують трьох і більше дітей віком до 18 років.

«Зміни, які внесені у постанови, важливі. Вони допоможуть оптимізувати та прискорити проходження ВЛК. Так люди зможуть заощадити свій час, а працівники ТЦК – зменшити кількість адміністративної роботи», – зазначила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

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ТЦК ВЛК

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