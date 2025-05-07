Техогляд, швидкість і безпека – поліція перевіряє перевізників

Стартувала профілактична кампанія «Перевізник — 2025» для підвищення безпеки на дорогах.

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З 5 травня 2025 року в Україні розпочато комплекс профілактичних заходів «Перевізник — 2025», спрямованих на зниження кількості дорожньо-транспортних пригод з участю пасажирських та вантажних перевізників, зокрема тих, які здійснюють перевезення небезпечних вантажів. Про це повідомила патрульна поліція України.

У рамках кампанії патрульна поліція проводить регулярні перевірки водіїв і перевізників, фокусуючи увагу на дотриманні вимог законодавства у сфері дорожнього руху. Інспектори перевіряють наявність необхідних документів, технічний стан транспортних засобів, а також проведення обов’язкового технічного контролю.

Окрему увагу приділено дотриманню вимог Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, а також спеціальних норм щодо перевезення великовагових, великогабаритних та небезпечних вантажів.

Також на окремих ділянках доріг патрульні використовують прилади TruCAM для виявлення порушень обмежень швидкості, встановлених для вантажівок і автобусів.

Основні вимоги до перевізників включають:

наявність відповідних документів на право перевезення пасажирів або вантажів;

дотримання вимог при перевезенні великовагових, великогабаритних вантажів та небезпечних матеріалів;

відповідність технічного стану транспортних засобів і проходження обов'язкового технічного контролю;

проведення щозмінних медичних оглядів водіїв та перевірок технічного стану транспорту перед рейсом;

дотримання встановлених обмежень швидкості та заборона керування транспортними засобами в стані сп’яніння.

У разі виявлення порушень, патрульна поліція складає відповідні матеріали про адміністративні правопорушення. Метою цих заходів є мінімізація ризиків ДТП та забезпечення безпеки на дорогах.

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