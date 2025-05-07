У Мукачеві на Закарпатті відкрився цілодобовий ресторан McDonald’s

McDonald's відкрила у Мукачеві перший ресторан.

Фото: McDonald's

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На Закарпатті у місті Мукачево відкрився перший ресторан McDonald's, повідомляє пресслужба мережі ресторанів.

Заклад розташований на вулиці Лавківській, 1В, у межах міста.

"Новий ресторан розташований у зручній локації — поряд із густонаселеним районом міста та на трасі міжнародного значення Київ – Чоп. Формат партнерства з АЗК дозволяє поєднувати кілька сервісів в одному місці, що підвищує зручність для клієнтів та покращує клієнтський досвід", — зазначає Віталій Стефурак, директор із розвитку McDonald’s в Україні.

Ресторан у Мукачеві — це одноповерхова будівля площею майже 500 м². У залі передбачено 126 посадкових місць, ще 132 — на літній терасі. На прилеглому паркуванні є місця для легкових авто, вантажівок та туристичних автобусів. Протягом двох тижнів запрацює також сервіс доставки МакДелівері.

Це другий цілодобовий ресторан мережі в Україні після Ужгорода: МакДрайв працює 24/7, а зал — із 7:00 до 23:00.

Нагадаємо, що в Ужгороді відкрився McDonalds.

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