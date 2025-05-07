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В Мукачево на Закарпатье открылся круглосуточный ресторан McDonald's

23:12, 7 мая 2025
McDonald's открыл в Мукачево первый ресторан.
В Мукачево на Закарпатье открылся круглосуточный ресторан McDonald's
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На Закарпатье в городе Мукачево открылся первый ресторан McDonald's, сообщает пресс-служба сети ресторанов.

Заведение расположено на улице Лавковской, 1В, в черте города.

"Новый ресторан расположен в удобной локации - рядом с густонаселенным районом города и на трассе международного значения Киев - Чоп. Формат партнерства с АЗК позволяет сочетать несколько сервисов в одном месте, что повышает удобство для клиентов и улучшает клиентский опыт", - отмечает Виталий Стефурак, директор по развитию McDonald's в Украине.

Ресторан в Мукачево – это одноэтажное здание площадью почти 500 м². В зале предусмотрено 126 посадочных мест, еще 132 – на летней террасе. На прилегающей парковке есть места для легковых автомобилей, грузовиков и туристических автобусов. В течение двух недель заработает сервис доставки МакДеливери.

Это второй круглосуточный ресторан сети в Украине после Ужгорода: МакДрайв работает 24/7, а зал – с 7:00 до 23:00.

Напомним, что в Ужгороде открылся McDonalds.

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Мукачево McDonald's

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