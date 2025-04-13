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В Ужгороде открылся McDonalds — это первый круглосуточный ресторан сети в Украине

07:00, 13 апреля 2025
McDonald's открыл свой первый ресторан на Закарпатье.
В Ужгороде открылся McDonalds — это первый круглосуточный ресторан сети в Украине
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12 апреля в Ужгороде заработал первый в Закарпатье ресторан McDonald's. Он работает по адресу: проспект Свободы, 12. Об этом сообщает "Суспильне".

McDonald's в Ужгороде работает круглосуточно, ведь в регионе нет комендантского часа. Этот ресторан стал первым заведением сети с начала полномасштабного вторжения РФ, которое будет работать круглосуточно.

В настоящее время в Украине работает 111 ресторанов сети McDonald's. Заведение в Ужгороде стало 126-м, поскольку часть ресторанов еще не возобновила работу после вторжения.

Еще один ресторан McDonald's в скором времени появится в Мукачево.

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