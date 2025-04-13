В Ужгороді відкрився McDonalds — це перший цілодобовий ресторан мережі в Україні

McDonaldʼs відкрив свій перший ресторан на Закарпатті.

Фото: Руслана Гостюк/Суспільне Ужгород

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12 квітня в Ужгороді запрацював перший на Закарпатті ресторан McDonald’s. Він працює за адресою: проспект Свободи, 12. Про це повідомляє "Суспільне".

McDonald’s в Ужгороді працює цілодобово, адже в регіоні немає комендантської години. Цей ресторан став першим закладом мережі від початку повномасштабного вторгнення РФ, який працюватиме цілодобово.

Наразі в Україні працює 111 ресторанів мережі McDonald’s. Заклад в Ужгороді став 126-м, оскільки частина ресторанів ще не відновила роботу після вторгнення.

Ще один ресторан McDonald’s незабаром з'явиться у Мукачеві.

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