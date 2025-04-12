Пенсії в Україні — кому доведеться працювати до 63 років

Право на пенсію за віком в Україні залежить від страхового стажу та віку. Щороку вимоги до стажу зростають на 12 місяців, і до 2028 року для виходу на пенсію у 60 років необхідно буде мати 35 років стажу.
Цього року право на призначення пенсії за віком мають ті, кому 2025 року виповнилось:
60 років – за наявності не менше 32 років страхового стажу;
63 роки – за наявності не менше 22 років страхового стажу;
65 років – за наявності не менше 15 років страхового стажу.
Тим, у кого стаж становить менш як 15 років, у 65 років буде призначено не пенсію, а державну соціальну допомогу.
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