Пенсии в Украине — кому придется работать до 63 лет

Право на пенсию по возрасту в Украине зависит от страхового стажа и возраста. Ежегодно требования к стажу растут на 12 месяцев, и к 2028 году для ухода на пенсию в 60 лет необходимо будет иметь 35 лет стажа.
В этом году право на назначение пенсии по возрасту имеют те, кому в 2025 году исполнилось:
60 лет – при наличии не менее 32 лет страхового стажа;
63 года – при наличии не менее 22 лет страхового стажа;
65 лет – при наличии не менее 15 лет страхового стажа.
Тем, у кого стаж составляет менее 15 лет, в 65 лет будет назначена не пенсия, а государственная социальная помощь.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.