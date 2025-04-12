Пенсии в Украине — кому придется работать до 63 лет

Те, у кого по достижении 60 лет нет достаточного страхового стажа, будут иметь право на пенсию в 63 года при наличии стажа не менее 22 лет.

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Право на пенсию по возрасту в Украине зависит от страхового стажа и возраста. Ежегодно требования к стажу растут на 12 месяцев, и к 2028 году для ухода на пенсию в 60 лет необходимо будет иметь 35 лет стажа.

В этом году право на назначение пенсии по возрасту имеют те, кому в 2025 году исполнилось:

60 лет – при наличии не менее 32 лет страхового стажа;

63 года – при наличии не менее 22 лет страхового стажа;

65 лет – при наличии не менее 15 лет страхового стажа.

Тем, у кого стаж составляет менее 15 лет, в 65 лет будет назначена не пенсия, а государственная социальная помощь.

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