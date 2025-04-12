Дональд Трамп продлил санкции против РФ на год

Дональд Трамп решил продлить на год пакет санкций против России, который ввел еще во время своего президентства Джо Байден.

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Президент США Дональд Трамп подписал указ, продлевающий на один год санкции в отношении РФ, введенные его предшественником Джо Байденом. Об этом свидетельствуют данные в Федеральном реестре США.

Речь идет об указе от 15 апреля 2021 года, который администрация Байдена неоднократно расширяла и продлевала.

Санкции касаются российских частных и юридических лиц, которые могли быть причастны к кибератакам, вмешательствам в выборы в США и других странах, нанесению вреда или убийствам граждан Соединенных Штатов, а также финансовым и другим операциям по обходу санкций.

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