Салюты в Ровно испугали местных жителей — нарушителей задержали

Мужчины решили запустить салюты, несмотря на запрет, чем испугали местных жителей.

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В Ровно на днях неизвестные запустили салюты ночью, что вызвало волнение у местных жителей. По словам людей, они сначала услышали звуки, похожие на взрывы, в микрорайоне Северный.

Как сообщили в областной прокуратуре, нарушителей уже задержали. Мужчины запускали салюты, несмотря на запрет во время военного положения.

Установлено, что к этому причастны двое мужчин. Один из них поджигал пиротехнику, а другой снимал фейерверки на телефон.

Во время санкционированного обыска один из мужчин извлек предмет, похожий на гранату, и угрожал им полицейскому.

Решается вопрос сообщения злоумышленникам о подозрении и избрании им мер пресечения.

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