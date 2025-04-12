В работе WhatsApp произошел глобальный сбой

Пользователи сообщают, что не могут отправлять и получать сообщения.

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Пользователи из разных стран мира сообщили о сбое в работе мессенджера WhatsApp. Сбои наблюдаются в США, Великобритании, Индии, Бразилии, РФ и других странах.

По данным сайта Downdetector, отслеживающего сбои, у тысяч пользователей по всему миру мессенджер не работает или в его работе былы зафиксированы неполадки.

Люди сообщают, что не могут отправлять и получать сообщения.

К слову, в Украине пока проблем с работой WhatsApp нет.

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