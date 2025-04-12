В работе WhatsApp произошел глобальный сбой

Пользователи из разных стран мира сообщили о сбое в работе мессенджера WhatsApp. Сбои наблюдаются в США, Великобритании, Индии, Бразилии, РФ и других странах.
По данным сайта Downdetector, отслеживающего сбои, у тысяч пользователей по всему миру мессенджер не работает или в его работе былы зафиксированы неполадки.
Люди сообщают, что не могут отправлять и получать сообщения.
К слову, в Украине пока проблем с работой WhatsApp нет.
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