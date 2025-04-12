Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины посмертному пилоту F-16 Павлу Иванову

Погибшему пилоту F-16 Павлу Иванову присвоено посмертное звание Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда».

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Президент Владимир Зеленский своим указом присвоил звание Героя Украины (посмертно) пилоту Павлу Иванову, погибшему сегодня, 12 апреля, во время выполнения боевого задания на самолете F-16. Соответствующий документ опубликован на сайте главы государства.

"За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю: Присвоить звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" Иванову Павлу Ивановичу – майору (посмертно)", - говорится в указе Зеленского.

Напомним, что 12 апреля Воздушные силы сообщили о гибели пилота истребителя F-16 во время боевого задания.

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