Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України посмертно пілоту F-16 Павлу Іванову

Загиблому пілоту F-16 Павлу Іванову присвоєно посмертне звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка».

Фото: Instagram / libkos

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Президент Володимир Зеленський своїм указом присвоїв звання Героя України (посмертно) пілоту Павлу Іванову, який загинув сьогодні, 12 квітня, під час виконання бойового завдання на літаку F-16. Відповідний документ опубліковано за сайті глави держави.

"За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" Іванову Павлу Івановичу – майору (посмертно)", - йдеться в указі Зеленського.

Нагадаємо, що 12 квітня Повітряні сили повідомили про загибель пілота винищувача F-16 під час бойового завдання.

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