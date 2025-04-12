Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України посмертно пілоту F-16 Павлу Іванову

Президент Володимир Зеленський своїм указом присвоїв звання Героя України (посмертно) пілоту Павлу Іванову, який загинув сьогодні, 12 квітня, під час виконання бойового завдання на літаку F-16. Відповідний документ опубліковано за сайті глави держави.
"За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" Іванову Павлу Івановичу – майору (посмертно)", - йдеться в указі Зеленського.