Під час виконання бойового завдання на літаку F-16 загинув пілот Павло Іванов

12 квітня загинув 26-річний пілот Павло Іванов.

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У суботу, 12 квітня, під час виконання бойового завдання на літаку F-16 загинув 26-річний пілот Павло Іванов. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"12 квітня 2025 року під час виконання бойового завдання на літаку F-16 загинув 26-річний Павло Іванов. Висловлюємо глибокі співчуття родині Павла. Він загинув у бою, боронячи рідну землю від окупантів", — розповіли у ПС.

Президент Володимир Зеленський відреагував на загибель пілота. Він повідомив, що в бою загинув капітан.

«Сьогодні в бою на F-16, на жаль, загинув капітан Павло Іванов. 26 років хлопцю. Мої співчуття родині, усім побратимам Павла. Були необхідні доповіді військових щодо цієї бойової ситуації. Зʼясовуємо всі обставини.

Українські F-16, «міражі», МіГи, уся наша бойова авіація героїчно виконує військові завдання, захищаючи нашу державу та підтримуючи наземні операції. Повітряні сили залучені й до захисту України від російських ракет та дронів», — повідомив Володимир Зеленський.

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