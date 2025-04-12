Во время выполнения боевого задания на самолете F-16 погиб пилот Павел Иванов

12 апреля погиб 26-летний пилот Павел Иванов.

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В субботу, 12 апреля, во время выполнения боевого задания на самолете F-16 погиб 26-летний пилот Павел Иванов. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

"12 апреля 2025 года во время выполнения боевого задания на самолете F-16 погиб 26-летний Павел Иванов. Выражаем глубокие соболезнования семье Павла. Он погиб в бою, защищая родную землю от оккупантов", - рассказали в Воздушных силах.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на гибель пилота. Он сообщил, что в бою погиб капитан.

«Сегодня в бою на F-16, к сожалению, погиб капитан Павел Иванов. 26 лет парню. Мои соболезнования семье, всем собратьям Павла. Были необходимы доклады военных по этой боевой ситуации. Выясняем все обстоятельства.

Украинские F-16, миражи, МиГи, вся наша боевая авиация героически выполняет военные задачи, защищая наше государство и поддерживая наземные операции. Воздушные силы вовлечены и в защиту Украины от российских ракет и дронов», — сообщил Владимир Зеленский.

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