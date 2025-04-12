Практика судов
  1. В Украине

Во время выполнения боевого задания на самолете F-16 погиб пилот Павел Иванов

15:30, 12 апреля 2025
12 апреля погиб 26-летний пилот Павел Иванов.
Во время выполнения боевого задания на самолете F-16 погиб пилот Павел Иванов
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В субботу, 12 апреля, во время выполнения боевого задания на самолете F-16 погиб 26-летний пилот Павел Иванов. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

"12 апреля 2025 года во время выполнения боевого задания на самолете F-16 погиб 26-летний Павел Иванов. Выражаем глубокие соболезнования семье Павла. Он погиб в бою, защищая родную землю от оккупантов", - рассказали в Воздушных силах. 

Президент Владимир Зеленский отреагировал на гибель пилота. Он сообщил, что в бою погиб капитан.

«Сегодня в бою на F-16, к сожалению, погиб капитан Павел Иванов. 26 лет парню. Мои соболезнования семье, всем собратьям Павла. Были необходимы доклады военных по этой боевой ситуации. Выясняем все обстоятельства.

Украинские F-16, миражи, МиГи, вся наша боевая авиация героически выполняет военные задачи, защищая наше государство и поддерживая наземные операции. Воздушные силы вовлечены и в защиту Украины от российских ракет и дронов», — сообщил Владимир Зеленский.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Украина война Владимир Зеленский

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Экс-начальник ГТУЮ просил освободить его от обязанностей на время прохождения военной службы, но Минюст его уволил — что решил Верховный Суд

Минюст утверждал, что истец только числится в списках воинской части, но не находится в воинской части и не выполняет воинские обязанности.

Кабмин опубликовал постановление о миллионе за контракт для мужчин 18–25 лет, которые хотят служить в Нацгвардии или Пограничной службе

Если до изменений предусматривалось, что такой контракт заключается только на штатные должности стрелок, гранатометчик, разведчик и прочие, то теперь контракт может заключаться на штатные должности в соответствии с перечнем, утвержденным Генштабом, а также Главным управлением Нацгвардии или Администрацией Госпогранслужбы.

Кабмин упростил правила рубок в горных лесах Карпат

Технологические карты для вырубки леса в Карпатах больше не придется согласовывать с Гослесагентством, а при проведении рубок на территории и объектах природно-заповедного фонда — также с облгосадминистрациями.

Голосование на выборах через «Дію» нереалистично из-за технологических рисков — Руслан Стефанчук

«К сожалению, из-за того, что сегодня происходит в технологическом пространстве, в частности обход самых современных способов защиты с помощью deepfake, это сейчас нереалистично», — отметил Руслан Стефанчук.

Женщина требовала оформить ей заграничный паспорт без использования биометрических данных и без применения бесконтактного электронного носителя — что решил Верховный Суд

Лицам гарантируется право на отказ от внесения оцифрованных отпечатков пальцев рук в бесконтактный электронный носитель, содержащийся только в паспорте гражданина Украины – позиция Верховного Суда.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Макаренко
    Володимир Макаренко
    суддя Святошинського районного суду міста Києва