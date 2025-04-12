В полиции Киева напомнили алгоритм действий, если попали в ДТП

В Патрульной полиции Киева решили напомнить водителям алгоритм действий, если попали в дорожно-транспортное происшествие.
В частности, там указывают, что прежде всего следует выяснить, есть ли пострадавшие в результате аварии. Если есть, то необходимо вызвать скорую помощь и оказывать помощь пострадавшим до приезда врачей. Если пострадавших нет — нужно включить аварийную световую сигнализацию на автомобиле и выставить знак аварийной остановки.
Алгоритм действий, если попали в ДТП:
Не переставляйте автомобиль в другое место. Транспортное средство должно оставаться на том месте, где произошло ДТП, чтобы полицейские могли выяснить все обстоятельства автоприключения.
Сообщите о происшествии на спецлинию 112 и укажите следующие данные:
Еще один способ оформления ДТП — воспользоваться европейским протоколом, но при условии, что:
При отсутствии хотя бы одного из указанных условий — вызов полиции является обязательным.
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