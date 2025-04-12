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В полиции Киева напомнили алгоритм действий, если попали в ДТП

23:30, 12 апреля 2025
Один из способов оформления ДТП — европротокол, но для этого существует ряд условий.
В полиции Киева напомнили алгоритм действий, если попали в ДТП
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В Патрульной полиции Киева решили напомнить водителям алгоритм действий, если попали в дорожно-транспортное происшествие.

В частности, там указывают, что прежде всего следует выяснить, есть ли пострадавшие в результате аварии. Если есть, то необходимо вызвать скорую помощь и оказывать помощь пострадавшим до приезда врачей. Если пострадавших нет — нужно включить аварийную световую сигнализацию на автомобиле и выставить знак аварийной остановки.

Алгоритм действий, если попали в ДТП:

Не переставляйте автомобиль в другое место. Транспортное средство должно оставаться на том месте, где произошло ДТП, чтобы полицейские могли выяснить все обстоятельства автоприключения.

Сообщите о происшествии на спецлинию 112 и укажите следующие данные:

  • точное место, где произошло дорожно-транспортное происшествие;
  • есть ли пострадавшие, если есть, то сколько и в каком состоянии они находятся;
  • марки и модели автомобилей, которые получили механические повреждения.

Еще один способ оформления ДТП — воспользоваться европейским протоколом, но при условии, что:

  • отсутствуют травмированные или погибшие;
  • не причинен материальный ущерб третьим лицам;
  • участники ДТП имеют действующие полисы обязательного страхования;
  • между участниками ДТП достигнута договоренность по всем обстоятельствам происшествия;
  • водители-участники ДТП находятся в трезвом состоянии;
  • сумма ущерба после ДТП не превышает 250 тыс. грн — для договоров, заключенных с 2025 года, и до 160 тыс. грн — для договоров, заключенных до 2025 года.

При отсутствии хотя бы одного из указанных условий — вызов полиции является обязательным.

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