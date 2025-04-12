Практика судів
  1. В Україні

У поліції Києва нагадали алгоритм дій, якщо потрапили у ДТП

23:30, 12 квітня 2025
Один із способів оформлення ДТП — європротокол, але для цього існує низка умов.
У поліції Києва нагадали алгоритм дій, якщо потрапили у ДТП
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Патрульній поліції Києва вирішили нагадати водіям алгоритм дій, якщо потрапили в дорожньо-транспортну пригоду.

Зокрема, там вказують, що насамперед варто з'ясувати, чи є травмовані внаслідок аварії. Якщо є, то необхідно викликати швидку й надавати допомогу постраждалим особам до приїзду лікарів. Якщо потерпілі відсутні — потрібно увімкнути аварійну світлову сигналізацію на автомобілі та виставити знак аварійної зупинки.

Алгоритм дій, якщо потрапили у ДТП:

Не переставляйте автомобіль на інше місце. Транспортний засіб повинен залишатися на тому місці, де сталася ДТП, щоб поліцейські мали змогу з’ясувати всі обставини автопригоди.

Повідомте про подію на спецлінію 112 та вкажіть такі відомості:

  • точне місце, де трапилась дорожньо-транспортна пригода;
  • чи є потерпілі, якщо є, то скільки і в якому вони стані;
  • марки та моделі автівок, які отримали механічні пошкодження.

Ще один спосіб оформлення ДТП — скористатися європротоколом, але за умов, якщо:

  • відсутні травмовані чи загиблі;
  • не завдано матеріальної шкоди третім особам;
  • учасники ДТП мають дійсні поліси обов'язкового страхування;
  • між учасниками ДТП досягнуто згоди щодо всіх обставин пригоди;
  • водії-учасники ДТП перебувають у тверезому стані;
  • сума збитків після ДТП не перевищує 250 тис. грн — для договорів, укладених з 2025 року та до 160 тис. грн — для договорів, укладених до 2025 року.

За відсутності хоча б однієї із зазначених умов — виклик поліції є обов’язковим.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

поліція ДТП Київ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
За якими правилами високопосадовці можуть обміняти покарання на проходження військової служби

Кабмін 31 грудня 2024 року додав норму, що на військову службу під час мобілізації можуть бути призвані засуджені високопосадовці, а також підозрювані та обвинувачені – за деякими виключеннями.

Депутати за участі Міноборони обговорили законопроект про обмеження інформації в публічних реєстрах і дійшли висновку, що обмеження має стосуватися усіх

Отримання повної інформації по всім субʼєктам пропонується залишити у паперовій формі, коли ідентифікується заявник і держава знає хто запитує інформацію – Ігор Фріс.

Адміністрацію колоній пропонують зобов’язати при накладенні стягнення не пізніше 24 годин дати засудженому можливість повідомити про це захисника

Комітет рекомендував Верховній Раді прийняти в цілому закон про забезпечення права ув’язнених та засуджених на надання безоплатної правничої допомоги.

При обчисленні 2-місячного строку досудового розслідування день повідомлення про підозру не береться до уваги як день, від якого починається відлік строку – ОП ККС ВС

Також Об’єднана палата вказала, що кінцевим моментом строку досудового розслідування є безпосереднє направлення на адресу суду обвинувального акту.

Суд висловив незгоду з позицією Верховного Суду, що незаконна мобілізація з порушенням порядку проходження ВЛК не є приводом для звільнення з військової служби: «Протиправні дії не можуть спричиняти правомірних наслідків»

«Суд не погоджується з позицією Верховного Суду, що факт непроходження медогляду під час призову на військову службу не є свідченням непридатності та не є підставою для звільнення з військової служби» – вказав у своєму рішенні стосовно мобілізації хворого на хронічний вірусний гепатит чоловіка Дніпропетровський окружний адміністративний суд.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Владислав Дев’ятко
    Владислав Дев’ятко
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Інна Берднік
    Інна Берднік
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Ганна Сальнікова
    Ганна Сальнікова
    суддя Господарського суду Харківської області
  • Андрій Бітов
    Андрій Бітов
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду