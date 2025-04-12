У поліції Києва нагадали алгоритм дій, якщо потрапили у ДТП

У Патрульній поліції Києва вирішили нагадати водіям алгоритм дій, якщо потрапили в дорожньо-транспортну пригоду.
Зокрема, там вказують, що насамперед варто з'ясувати, чи є травмовані внаслідок аварії. Якщо є, то необхідно викликати швидку й надавати допомогу постраждалим особам до приїзду лікарів. Якщо потерпілі відсутні — потрібно увімкнути аварійну світлову сигналізацію на автомобілі та виставити знак аварійної зупинки.
Алгоритм дій, якщо потрапили у ДТП:
Не переставляйте автомобіль на інше місце. Транспортний засіб повинен залишатися на тому місці, де сталася ДТП, щоб поліцейські мали змогу з’ясувати всі обставини автопригоди.
Повідомте про подію на спецлінію 112 та вкажіть такі відомості:
Ще один спосіб оформлення ДТП — скористатися європротоколом, але за умов, якщо:
За відсутності хоча б однієї із зазначених умов — виклик поліції є обов’язковим.
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