У Києві пожежники перевірили доступ до житлового комплексу і відразу застрягли серед автівок

Заблоковані проїзди не дають техніці проїхати, а водії часто паркуються на гідрантах.

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На днях київські рятувальники провели рейд в одному з житлових комплексів міста й уже на першому заїзді застрягли – пожежний автомобіль просто не зміг під'їхати до будинку на необхідну для оперативної роботи відстань. Хаотичну запаркованість дворів у ДСНС називають однією з найбільших проблем Києва.

«Інколи доводиться втрачати дорогоцінні хвилини, шукаючи шляхи під'їзду, що може коштувати комусь не лише майна, а й життя», — нарікають бійці ДСНС.

Заблоковані проїзди не дають техніці проїхати, а ще водії часто паркуються на гідрантах.

У ДСНС вказують, що це не поодинокі випадки.

«Ми звертаємося до всіх мешканців міста: паркуйтеся відповідально! Думайте не лише про власний комфорт, а й про безпеку свою та сусідів, особливо, у час війни. Ваша відповідальність може врятувати життя», - наголосили там.

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