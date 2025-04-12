В Киеве пожарные проверили доступ к жилому комплексу и сразу застряли среди авто

Заблокированные проезды не дают технике проехать, а водители часто паркуются на гидрантах.

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На днях киевские спасатели провели рейд в одном из жилых комплексов города и уже на первом заезде застряли — пожарный автомобиль просто не смог подъехать к дому на необходимое для оперативной работы расстояние. Хаотичную парковку дворов в ГСЧС называют одной из самых больших проблем Киева.

«Иногда приходится терять драгоценные минуты, ищя пути подъезда, что может стоить кому-то не только имущества, но и жизни», — жалуются бойцы ГСЧС.

Заблокированные проезды не дают технике проехать, а еще водители часто паркуются на гидрантах.

В ГСЧС указывают, что это не единичные случаи.

«Мы обращаемся ко всем жителям города: паркуйтесь ответственно! Думайте не только о собственном комфорте, но и о безопасности своей и соседей, особенно в военное время. Ваша ответственность может спасти жизнь», — подчеркнули там.

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