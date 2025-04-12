Субсидия на аренду жилья для ВПЛ станет еще доступнее — в Минсоцполитики рассказали об изменениях

Правительство убирает лишние бюрократические процедуры и расширяет круг тех, кто может воспользоваться инструментом субсидии на аренду жилья для ВПЛ.

Источник фото: Hector Bermudez / Unsplash

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Правительство приняло постановление, разработанное Минсоцполитики, которое значительно расширяет возможности инструмента государственной поддержки, помогающего ВПЛ оплачивать аренду жилья, а владельцам жилья — компенсирует часть налогов.

Министр социальной политики Оксана Жолнович отметила, что Правительство убирает лишние бюрократические процедуры и расширяет круг тех, кто может воспользоваться инструментом субсидии на аренду жилья для ВПЛ. Также вводятся изменения, которые сделают эту помощь еще более доступной для большего числа внутренне перемещенных лиц. Кроме того, по ее словам, увеличится и размер такой поддержки.

В частности, речь идет о следующих изменениях:

каждые 6 месяцев после назначения субсидии на аренду, если семья по-прежнему имеет право на ее получение, помощь будет автоматически продлена еще на полгода. Повторно за ее продлением обращаться не нужно. Пенсионный фонд самостоятельно проверит всю информацию через государственные информационные ресурсы. Таким образом, отменено ограничение по возможности получать субсидию только год. Если семья имеет низкие доходы и нуждается в поддержке от государства, она сможет получать помощь и дольше;

откорректирована формула расчета обязательного платежа и размера субсидии для арендатора (любая семья ВПЛ будет получать субсидию, если расходы на аренду в пределах установленных соцнормативов превышают 20% доходов семьи). Регулирование этого вопроса, то есть фиксация обязательного платежа на уровне 20%, значительно увеличивает размер выплат;

обновлены по данным Госстата средние потребительские цены на аренду квартир согласно данным о ценах за текущий год. Это означает, что субсидия будет рассчитываться, исходя из актуальных на сегодняшний день цен и станет больше по размеру;

предусмотрена возможность официальной аренды части помещения, то есть человек сможет оформить и получить субсидию на аренду, даже если он снимает только комнату, а не квартиру или дом;

ВПЛ и владельцы жилья могут использовать собственный договор аренды (а не только Примерный). При этом в отсутствие собственного договора арендарь и арендодатель всегда могут воспользоваться и подписать Примерный договор, который учитывает и защищает интересы обеих сторон сделки;

теперь принять участие в проекте могут ВПЛ, которые арендуют жилье не только у физических лиц или ФЛП, но и у юридических лиц;

предусмотрены также случаи отказа владельца жилья от получения компенсации налогов, по желанию владельца.

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