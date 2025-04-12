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Субсидія на оренду житла для ВПО стане доступнішою – у Мінсоцполітики розповіли про зміни

22:29, 12 квітня 2025
Уряд прибирає зайві бюрократичні процедури і розширює коло тих, хто може скористатися інструментом субсидії на оренду житла для ВПО.
Субсидія на оренду житла для ВПО стане доступнішою – у Мінсоцполітики розповіли про зміни
Джерело фото: Hector Bermudez / Unsplash
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Уряд ухвалив постанову, розроблену Мінсоцполітики, яка значно розширює можливості інструменту державної підтримки, що допомагає ВПО оплачувати оренду житла, а власникам житла – компенсує частину податків.

Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович вказала, що Уряд прибирає зайві бюрократичні процедури і розширює коло тих, хто може скористатися інструментом субсидії на оренду житла для ВПО. Також вводяться зміни, які зроблять цю допомогу ще доступнішою для більшої кількості внутрішньо переміщених осіб. Окрім того, за її словами, зросте і розмір такої підтримки.

Зокрема, мова про наступні зміни:

  • кожні 6 місяців після призначення субсидії на оренду, якщо родина і надалі має право на її отримання, допомога продовжуватиметься автоматично ще на півроку. Повторно за її продовженням звертатись не потрібно. Пенсійний фонд самостійно перевірить всю інформацію через державні інформаційні ресурси. Таким чином, скасовано обмеження щодо можливості отримувати субсидію лише рік. Якщо родина має низькі статки і потребує підтримки від держави, вона зможе отримувати допомогу і довший період;
  • відкориговано формулу розрахунку обов’язкового платежу та розміру субсидії для орендаря (будь-якій родині ВПО буде надаватись субсидія, якщо видатки на оренду в межах встановлених соц.нормативів перевищують 20% доходів родини). Врегулювання цього питання, тобто фіксування обов'язкового платежу на рівні 20%, суттєво збільшує розмір виплат;
  • оновлено за даними Держстату середню споживчу ціну оренди квартир відповідно до даних про ціни за поточний рік. Це означає, що субсидія розраховуватиметься, виходячи з актуальних на сьогодні цін і стане більшою за розміром;
  • передбачено можливість офіційної оренди частини приміщення, тобто людина зможе оформити та отримати субсидію на оренду, навіть якщо вона винаймає лише кімнату, а не квартиру чи будинок;
  • ВПО та власники житла можуть використовувати власний договір найму (а не лише Примірний). При цьому за відсутності власного договору орендар та орендодавець завжди можуть скористатися і підписати Примірний договір, що враховує і захищає інтереси обох сторін угоди;
  • відтепер взяти участь в проєкті можуть ВПО, які винаймають житло не тільки у фізичних осіб чи ФОП, а й в юридичних осіб;
  • передбачені також випадки відмови власника житла від отримання компенсації податків, за бажанням власника.

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уряд Мінсоцполітики ВПО субсидія оренда

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