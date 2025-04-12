Укрзалізниця випустила на маршрут відремонтовані плацкартні вагони – фото

Укрзалізниця запустила на маршрути ще два пасажирських плацкартних вагони, у яких провели ремонт. Вони курсуватимуть в складі флагманського поїзда №7/8 Київ – Чернівці «Буковина».
«Продовжуємо виконувати капітально-відновлювальні ремонти пасажирських вагонів, тож сьогодні запускаємо ще два плацкартних вагони, відремонтованих на власних потужностях Укрзалізниці», - вказали в УЗ 11 квітня.
Зокрема, вже традиційно для такого типу вагонів залізничники:
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