У роботі WhatsApp стався глобальний збій

Користувачі повідомляють, що не можуть надсилати та отримувати повідомлення.

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Користувачі з різних країн світу повідомили про збій у роботі месенджера WhatsApp. Збої спостерігаються у США, Великій Британії, Індії, Бразилії, РФ та інших країнах.

За даними сайту Downdetector, що відслідковує збої, у тисяч користувачів по всьому світу месенджер не працює або в роботі були зафіксовані неполадки.

Люди повідомляють, що не можуть надсилати та отримувати повідомлення.

До речі, в Україні поки що проблем із роботою WhatsApp немає.

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