Салюти у Рівному налякали місцевих жителей — порушників затримали

Чоловіки вирішили запустили салюти, попри заборону, чим налякали місцевих мешканців.

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У Рівному днями невідомі запустили салюти вночі, що викликало хвилювання у місцевих жителей. За словами людей, вони спочатку почули звуки, які були схожі на вибухи, у мікрорайоні Північний.

Як повідомили у обласній прокуратурі, порушників вже затримали. Чоловіки запускали салюти, попри заборону під час воєнного стану.

Встановлено, що до цього причетні двоє чоловіків. Один з них підпалював піротехніку, а інший знімав феєрверки на телефон.

Під час санкціонованого обшуку один з чоловіків вийняв предмет, схожий на гранату, та погрожував ним поліціянту.

Наразі вирішується питання повідомлення зловмисникам про підозру та обрання їм запобіжних заходів.

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