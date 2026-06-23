Індивідуальний номер на авто можуть знищити, а власники втратити гроші: чому у водіїв є лише рік

Отримання індивідуального номерного знака за довіреністю спрощує процедуру для водіїв, проте ігнорування строків отримання чи перереєстрації авто загрожує втратою замовлення та коштів.

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Замовити індивідуальний номерний знак для автомобіля недостатньо – його потрібно ще вчасно отримати та належним чином оформити. Інакше автовласник може втратити як сам номерний знак, так і кошти, сплачені за його виготовлення. Водночас законодавство дозволяє забрати готове замовлення через уповноваженого представника. Хто може діяти від імені власника автомобіля, які документи для цього потрібні та як не втратити номерні знаки і гроші, розбиралася «Судово-юридична газета».

Хто може забрати індивідуальний номерний знак замість власника

Під час подання заявки на виготовлення індивідуальних номерних знаків замовник самостійно визначає спосіб їх отримання. Якщо обрано самовивіз, готовий комплект видається в управлінні стандартизації ГСЦ МВС у Києві. Такий порядок передбачений наказом МВС №174 від 11 березня 2016 року. Однак особиста присутність власника транспортного засобу не є обов’язковою.

Якщо людина не може приїхати за номерними знаками самостійно, отримати їх може інша особа, яка діє на підставі відповідних повноважень. Для фізичних осіб таким документом є нотаріально посвідчена довіреність. Якщо ж замовником виступає юридична особа, представник повинен мати довіреність, оформлену на офіційному бланку підприємства чи організації. Крім того, представнику необхідно пред’явити документ, що посвідчує особу, та реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Що таке індивідуальний номерний знак і чому його не слід плутати з державним номером

Індивідуальний номерний знак (ІНЗ) не замінює звичайний державний номерний знак транспортного засобу. Це додатковий елемент індивідуалізації автомобіля, який власник може замовити за власним бажанням. На таких номерних знаках можуть міститися літери, цифри або їх комбінації, які мають особисте значення для власника автомобіля. Однак використання таких номерів регулюється окремою процедурою, встановленою МВС.

Саме тому виготовлення, видача та подальше використання індивідуальних номерних знаків відбуваються за спеціальними правилами, а інформація про них вноситься до державних реєстрів.

Замовити індивідуальний номерний знак можна онлайн

Сьогодні для замовлення індивідуального номерного знака не обов’язково особисто відвідувати сервісний центр МВС. Скористатися послугою можна дистанційно через Електронний кабінет водія. Автовласник має можливість перевірити доступність бажаної комбінації символів, сформувати заявку, оплатити послугу та обрати спосіб отримання готового номерного знака.

Для оформлення замовлення необхідно авторизуватися в Електронному кабінеті водія за допомогою електронного підпису, BankID або Дія.Підпис. Після цього система дозволяє обрати напис для індивідуального номерного знака, переглянути макет майбутнього виробу та подати заявку на виготовлення.

У сервісних центрах МВС наголошують, що онлайн-сервіс значно спростив процедуру для водіїв, особливо для тих, хто проживає далеко від Києва або не має можливості особисто звернутися до сервісного центру.

Що відбувається після отримання номерних знаків

Отримання комплекту індивідуальних номерних знаків не означає автоматичного права використовувати їх на автомобілі. Після видачі номерних знаків власник транспортного засобу або його представник підтверджує факт отримання підписом у відповідному журналі реєстрації. Також інформація про видачу вноситься до Єдиного державного реєстру транспортних засобів. Однак на цьому процедура не завершується.

Згідно з Постановою Кабміну № 1388, протягом десяти днів після отримання ІНЗ власник автомобіля повинен звернутися до сервісного центру МВС для перереєстрації транспортного засобу. У результаті видається нове свідоцтво про реєстрацію, а до графи «Особливі відмітки» вноситься інформація про індивідуальний номерний знак. Фактично лише після проходження цієї процедури індивідуальний номерний знак набуває законного статусу та може використовуватися власником транспортного засобу.

Чи можна користуватися індивідуальним номером без перереєстрації автомобіля

Поширеною помилкою серед автовласників є переконання, що після отримання виготовленого номерного знака його можна одразу встановлювати на автомобіль. Насправді це не так.

Раніше Головний сервісний центр МВС окремо наголошував, що використання індивідуального номерного знака без його офіційного закріплення за транспортним засобом є порушенням встановленого порядку. Для законного використання ІНЗ необхідно пройти процедуру перереєстрації та внести відповідні дані до реєстраційних документів автомобіля. Таким чином, сам факт отримання номерного знака ще не надає права використовувати його на дорогах загального користування.

Ще один важливий нюанс: не можна просто обрати код іншого регіону

У сервісних центрах МВС звертають увагу ще на одну поширену помилку серед автовласників. Якщо власник транспортного засобу хоче замовити індивідуальний номерний знак із кодом іншого регіону, ніж той, який наразі закріплений за автомобілем, спочатку необхідно пройти процедуру перереєстрації транспортного засобу.

Лише після зміни реєстраційних даних та отримання номерних знаків із відповідним регіональним кодом можна подавати заявку на виготовлення індивідуального номерного знака. Саме нерозуміння цієї процедури часто призводить до додаткових звернень до сервісних центрів МВС та затягування процесу оформлення документів.

Що змінюється для водіїв

Фактично нове роз’яснення ГСЦ МВС не вводить нових правил, а деталізує вже існуючий порядок отримання індивідуальних номерних знаків. Для автовласників це означає, що відсутність можливості особисто приїхати до Києва більше не є перешкодою для отримання виготовленого комплекту. За наявності належно оформленої довіреності необхідні дії може виконати представник. Особливо актуально це для українців, які проживають в інших регіонах, проходять військову службу, перебувають у відрядженні або тимчасово знаходяться за кордоном.

Водночас відповідальність за подальшу перереєстрацію транспортного засобу залишається за власником автомобіля. Отримання номерного знака представником не звільняє від необхідності звернутися до сервісного центру МВС та внести зміни до реєстраційних документів у встановлений строк.

Коли можна втратити замовлений номерний знак

Окрему увагу в ГСЦ МВС звернули на строки отримання готового замовлення. Якщо власник транспортного засобу не забирає виготовлений комплект індивідуальних номерних знаків протягом одного року з моменту оплати, замовлення анулюється. Після цього номерні знаки підлягають знищенню. При цьому кошти, сплачені за виготовлення номерних знаків та супутні послуги, не повертаються.

Фактично це означає, що власник ризикує втратити не лише замовлений індивідуальний номер, а й гроші, витрачені на його виготовлення.

Юридичний аспект: чому важлива довіреність

З точки зору цивільного законодавства, отримання індивідуальних номерних знаків через представника є однією з форм представництва інтересів особи. Саме тому сервісні центри МВС вимагають документального підтвердження повноважень представника. Для фізичних осіб таким підтвердженням виступає нотаріально посвідчена довіреність, яка дозволяє встановити обсяг наданих повноважень та уникнути можливих спорів щодо передачі майна або документів.

Для юридичних осіб законодавство передбачає інший порядок підтвердження повноважень представника через довіреність, оформлену від імені підприємства. Такий механізм покликаний захистити як власника транспортного засобу, так і державний орган, який здійснює видачу індивідуальних номерних знаків.

Разом із тим автовласникам варто пам’ятати про дві важливі вимоги. По-перше, після отримання індивідуального номерного знака необхідно протягом десяти днів перереєструвати транспортний засіб у сервісному центрі МВС. По-друге, затягування з отриманням замовлення може призвести до його анулювання через рік без права на повернення коштів. Отже, головна зміна полягає не у появі нових правил, а у кращому розумінні вже чинного механізму. Для водіїв це ще одне нагадування про те, що навіть у питаннях персоналізації автомобіля важливо дотримуватися встановлених законом процедур, аби уникнути зайвих витрат та юридичних проблем.

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