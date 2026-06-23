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2,3 млрд гривень несплачених податків: Руслан Кравченко повідомив про викриття схеми у тютюновій галузі

09:59, 23 червня 2026
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Руслан Кравченко зазначив, щоб приховати незаконне використання сировини та створити видимість форс-мажорних обставин, службові особи підприємства, сфальсифікували факт її крадіжки.
2,3 млрд гривень несплачених податків: Руслан Кравченко повідомив про викриття схеми у тютюновій галузі
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Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив про викриття колишнього директора одного з підприємств тютюнової галузі. Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 212 КК України в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

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За даними слідства, службові особи підприємства під прикриттям законного виробництва налагодили схему незаконного виготовлення та реалізації необлікованих тютюнових виробів поза податковим та бухгалтерським обліком з метою уникнення від сплати податків до державного бюджету.

«Ключовий епізод слідства у цьому провадженні це понад 1 186 тонн тютюнової сировини, яку переробили у цигарки та реалізували без сплати акцизного податку.

Саме це, за висновками податкової перевірки та судової економічної експертизи, призвело до заниження акцизного податку на понад 2,3 млрд грн», - заявив він.

Генпрокурор зазначив, щоб приховати незаконне використання сировини та створити видимість форс-мажорних обставин, службові особи підприємства, сфальсифікували факт її крадіжки.

«Це справа не лише про тютюновий ринок. Це справа про правила.

Якщо бізнес працює чесно, тоді держава має його захищати. Якщо під виглядом легальної діяльності вибудовується схема на мільярди – держава зобов’язана реагувати жорстко і в межах закону. Працюємо далі», - додав він.

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ОГП Руслан Кравченко

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