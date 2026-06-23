2,3 млрд гривен неуплаченных налогов: Руслан Кравченко сообщил о разоблачении схемы в табачной отрасли

Руслан Кравченко отметил, что для сокрытия незаконного использования сырья и создания видимости форс-мажорных обстоятельств должностные лица предприятия сфальсифицировали факт его кражи.

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Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил о разоблачении бывшего директора одного из предприятий табачной отрасли. Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 212 УК Украины в умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

По данным следствия, должностные лица предприятия под прикрытием законного производства наладили схему незаконного изготовления и реализации неучтенных табачных изделий вне налогового и бухгалтерского учета с целью уклонения от уплаты налогов в государственный бюджет.

«Ключевой эпизод следствия в этом производстве — это более 1 186 тонн табачного сырья, которое переработали в сигареты и реализовали без уплаты акцизного налога.

Именно это, согласно выводам налоговой проверки и судебной экономической экспертизы, привело к занижению акцизного налога более чем на 2,3 млрд грн», — заявил он.

Генпрокурор отметил, что для сокрытия незаконного использования сырья и создания видимости форс-мажорных обстоятельств должностные лица предприятия сфальсифицировали факт его кражи.

«Это дело не только о табачном рынке. Это дело о правилах.

Если бизнес работает честно, тогда государство должно его защищать. Если под видом легальной деятельности выстраивается схема на миллиарды — государство обязано реагировать жестко и в рамках закона. Работаем дальше», — добавил он.

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