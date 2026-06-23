  1. В Украине

2,3 млрд гривен неуплаченных налогов: Руслан Кравченко сообщил о разоблачении схемы в табачной отрасли

09:59, 23 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Руслан Кравченко отметил, что для сокрытия незаконного использования сырья и создания видимости форс-мажорных обстоятельств должностные лица предприятия сфальсифицировали факт его кражи.
2,3 млрд гривен неуплаченных налогов: Руслан Кравченко сообщил о разоблачении схемы в табачной отрасли
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил о разоблачении бывшего директора одного из предприятий табачной отрасли. Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 212 УК Украины в умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По данным следствия, должностные лица предприятия под прикрытием законного производства наладили схему незаконного изготовления и реализации неучтенных табачных изделий вне налогового и бухгалтерского учета с целью уклонения от уплаты налогов в государственный бюджет.

«Ключевой эпизод следствия в этом производстве — это более 1 186 тонн табачного сырья, которое переработали в сигареты и реализовали без уплаты акцизного налога.

Именно это, согласно выводам налоговой проверки и судебной экономической экспертизы, привело к занижению акцизного налога более чем на 2,3 млрд грн», — заявил он.

Генпрокурор отметил, что для сокрытия незаконного использования сырья и создания видимости форс-мажорных обстоятельств должностные лица предприятия сфальсифицировали факт его кражи.

«Это дело не только о табачном рынке. Это дело о правилах.

Если бизнес работает честно, тогда государство должно его защищать. Если под видом легальной деятельности выстраивается схема на миллиарды — государство обязано реагировать жестко и в рамках закона. Работаем дальше», — добавил он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ОГП Руслан Кравченко

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

После выезда из временно окупированных территорий можна потерять пенсию — без обязательной идентификации выплат не будет

В 2026 году Пенсионный фонд Украины продолжает действие механизма обязательной физической идентификации для отдельных категорий получателей пенсий и страховых выплат.

ГИС может привлекать психолога из-за отказа ребёнка общаться с отцом — позиция Верховного Суда

По делу об исполнении решения относительно общения с ребенком Верховный Суд подтвердил отсутствие оснований для повторного пересмотра требований к органам исполнительной службы.

Повторное увольнение работника: уточнение изменений в КЗоТ назвали дискуссионным из-за практики Верховного Суда

Работодателей обяжут снова уведомлять работника об увольнении после восстановления на работе по решению суда.

Парадокс самоуправления частных исполнителей: как решения ВС превращают дисциплинарные производства в публично-правовые споры

Резолюция «Свитязь» против судебной практики: конфликт автономии и государственного контроля обостряется.

Журналист может критиковать власть в Facebook — ЕСПЧ указал, что это не является доказательством терроризма и защищается свободой слова

ЕСПЧ признал, что содержание под стражей журналиста на основании его профессиональной деятельности, критики власти и других законных действий без обоснованного подозрения нарушает право на свободу и свободу выражения мнений.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]