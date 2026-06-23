В Реестре судебных решений запустили новую функцию: как найти практику ВС в один клик

В ЕГРСР появилась новая функция поиска релевантной практики Верховного Суда.

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В Едином государственном реестре судебных решений начала работать новая опция «Релевантная практика ВС», которая позволяет находить правовые позиции Верховного Суда по конкретным вопросам. Новый инструмент стал возможным благодаря интеграции Реестра с Базой правовых позиций Верховного Суда.

Как это работает

Пользователям достаточно открыть любое судебное решение в Реестре и нажать кнопку «Релевантная практика ВС». После этого система автоматически перенаправит в Базу правовых позиций, где сформирует подборку наиболее релевантной практики Верховного Суда по соответствующему правовому вопросу.

В настоящее время новый функционал работает в тестовом режиме. В связи с этим возможны отдельные технические ошибки или неточности в результатах поиска.

На что обратить внимание

Практика Верховного Суда сформирована не по всем правовым вопросам. В таких случаях система может не находить соответствующих правовых позиций.

Кроме запуска нового поискового инструмента, в рамках обновления также усовершенствована функциональность Базы, обеспечена ее интеграция с Единой судебной информационно-коммуникационной системой (ЕСИКС), обновлен пользовательский интерфейс, расширены аналитические возможности и созданы новые инструменты для использования технологий искусственного интеллекта.

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