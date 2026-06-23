Индивидуальный номер на авто могут уничтожить, а владельцы потерять деньги: почему у водителей есть всего лишь год

Получение индивидуального номерного знака по доверенности упрощает процедуру для водителей, однако игнорирование сроков получения или перерегистрации авто чревато потерей заказа и средств.

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Заказать индивидуальный номерной знак для автомобиля недостаточно – его нужно вовремя получить и должным образом оформить. Иначе автовладелец может потерять как сам номерной знак, так и денежные средства, уплаченные за его изготовление. В то же время, законодательство позволяет забрать готовый заказ через уполномоченного представителя. Кто может действовать от имени владельца автомобиля, какие документы для этого нужны и как не потерять номерные знаки и деньги, разбиралась «Судебно-юридическая газета».

Кто может забрать индивидуальный номерной знак вместо владельца

При подаче заявки на изготовление индивидуальных номерных знаков заказчик самостоятельно определяет способ их получения. Если выбран самовывоз, готовый комплект выдается в управлении стандартизации ГСЦ МВД в Киеве. Такой порядок предусмотрен приказом МВД №174 от 11 марта 2016г. Однако личное присутствие владельца транспортного средства не обязательно.

Если человек не может приехать за номерными знаками самостоятельно, получить их может другое лицо, действующее на основании соответствующих полномочий. Для физических лиц таким документом нотариально удостоверенная доверенность. Если же заказчиком выступает юридическое лицо, представитель должен иметь доверенность, оформленную на официальном бланке предприятия или организации. Кроме того, представителю необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.

Что такое индивидуальный номерной знак и почему его не следует путать с государственным номером

Индивидуальный номерной знак не заменяет обычный государственный номерной знак транспортного средства. Это дополнительный элемент индивидуализации автомобиля, который владелец может заказать по собственному усмотрению. На таких номерных знаках могут содержаться буквы, цифры или их комбинации, имеющие личное значение для владельца автомобиля. Однако использование таких номеров регулируется отдельной процедурой, установленной МВД.

Именно поэтому изготовление, выдача и последующее использование индивидуальных номерных знаков проходят по специальным правилам, а информация о них вносится в государственные реестры.

Заказать индивидуальный номерной знак можно онлайн

Сегодня для заказа индивидуального номерного знака не обязательно посещать сервисный центр МВД. Воспользоваться услугой можно дистанционно через Электронный кабинет водителя. Автовладелец имеет возможность проверить доступность желаемого сочетания символов, сформировать заявку, оплатить услугу и выбрать способ получения готового номерного знака.

Для оформления заказа необходимо авторизироваться в Электронном кабинете водителя с помощью электронной подписи, BankID или Дия. После этого система позволяет выбрать надпись индивидуального номерного знака, просмотреть макет будущего изделия и подать заявку на изготовление.

В сервисных центрах МВД отмечают, что онлайн-сервис значительно упростил процедуру для водителей, особенно для тех, кто проживает вдали от Киева или не имеет возможности лично обратиться в сервисный центр.

Что происходит после получения номерных знаков

Получение индивидуальных номерных знаков не означает автоматического права использовать их на автомобиле. После выдачи номерных знаков владелец транспортного средства или его представитель подтверждает факт получения подписью в журнале регистрации. Также информация о выдаче вносится в Единый государственный реестр транспортных средств. Однако на этом процедура не завершается.

Согласно Постановлению Кабмина № 1388, в течение десяти дней после получения ИНЗ владелец автомобиля должен обратиться в сервисный центр МВД для перерегистрации транспортного средства. В результате выдается новое свидетельство о регистрации, а в графу «Особые отметки» вносится информация об индивидуальном номерном знаке. Фактически только после прохождения этой процедуры индивидуальный номерной знак приобретает законный статус и может использоваться владельцем транспортного средства.

Можно ли пользоваться индивидуальным номером без перерегистрации автомобиля

Распространенная ошибка среди автовладельцев - убеждение, что после получения изготовленного номерного знака его можно сразу устанавливать на автомобиль. На самом деле, это не так. Ранее Главный сервисный центр МВД отдельно отмечал, что использование индивидуального номерного знака без его официального закрепления за транспортным средством является нарушением установленного порядка.

Для законного использования ИНС необходимо пройти процедуру перерегистрации и внести соответствующие данные в регистрационные документы автомобиля. Таким образом, сам факт получения номерного знака еще не дает права использовать его на дорогах общего пользования.

Еще один важный нюанс: нельзя просто выбрать код другого региона

В сервисных центрах МВД обращают внимание на еще одну распространенную ошибку среди автовладельцев. Если владелец транспортного средства хочет заказать индивидуальный номерной знак с кодом другого региона, чем тот, который закреплен за автомобилем, сначала необходимо пройти процедуру перерегистрации транспортного средства.

Только после изменения регистрационных данных и получения номерных знаков с соответствующим региональным кодом можно подавать заявку на изготовление индивидуального номерного знака.

Именно непонимание этой процедуры часто приводит к дополнительным обращениям в сервисные центры МВД и затягиванию процесса оформления документов.

Что меняется для водителей

Фактически новое разъяснение ГСЦ МВД не вводит новые правила, а детализирует уже существующий порядок получения индивидуальных номерных знаков. Для автовладельцев это означает, что отсутствие возможности лично приехать в Киев больше не препятствует получению изготовленного комплекта. При наличии надлежаще оформленной доверенности необходимые действия может выполнить представитель. Особенно актуально это для проживающих в других регионах украинцев, проходят военную службу, находятся в командировке или временно находятся за границей.

В то же время, ответственность за дальнейшую перерегистрацию транспортного средства остается за владельцем автомобиля. Получение номерного знака представителем не освобождает от необходимости обратиться в сервисный центр МВД и внести изменения в регистрационные документы в установленный срок.

Когда можно лишиться заказанного номерного знака

Отдельное внимание в ГСЦ МВД обратили на сроки получения готового заказа. Если владелец транспортного средства не забирает изготовленный комплект индивидуальных номерных знаков в течение одного года с момента оплаты, заказ аннулируется. После этого номерные знаки подлежат уничтожению. При этом денежные средства, уплаченные за изготовление номерных знаков и сопутствующие услуги, не возвращаются.

Фактически это означает, что владелец рискует потерять не только заказанный индивидуальный номер, но и деньги, потраченные на его изготовление.

Юридический аспект: почему важна доверенность

С точки зрения гражданского законодательства, получение индивидуальных номерных знаков через представителя является одной из форм представительства интересов личности. Поэтому сервисные центры МВД требуют документального подтверждения полномочий представителя. Для физических лиц таким подтверждением выступает нотариально удостоверенная доверенность, позволяющая установить объем предоставленных полномочий и избежать возможных споров по передаче имущества или документов.

Для юридических лиц законодательство предусматривает другой порядок подтверждения полномочий представителя через доверенность, оформленную от имени предприятия. Такой механизм призван защитить как владельца транспортного средства, так и государственный орган, осуществляющий выдачу индивидуальных номерных знаков.

Вместе с тем автовладельцам следует помнить о двух важных требованиях. Во-первых после получения индивидуального номерного знака необходимо в течение десяти дней перерегистрировать транспортное средство в сервисном центре МВД. Во-вторых, затягивание с получением заказа может привести к его аннулированию через год без права на возврат средств.

Итак, главное изменение состоит не в появлении новых правил, а в лучшем понимании уже действующего механизма. Для водителей это еще одно напоминание о том, что даже в вопросах персонализации автомобиля важно соблюдать установленные законом процедуры, чтобы избежать лишних затрат и юридических проблем.

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