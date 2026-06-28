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Фіцо виступив проти нової військової допомоги Україні перед самітом НАТО

11:49, 28 червня 2026
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Роберт Фіцо також заявив, що не може завадити іншим державам посилювати свою оборону, однак попередив про «ризик ескалації війни».
Фіцо виступив проти нової військової допомоги Україні перед самітом НАТО
Фото: commission.europa.eu
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Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо виступив проти залучення Братислави до фінансової допомоги Україні. Про це він сказав в ефірі Словацького радіо.

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За його словами, наступного тижня високопосадовці мають обговорити позицію уряду Словаччини щодо липневого саміту НАТО в Анкарі.

«Я буду проводити всі переговори так, щоб делегація, яка поїде до Анкари, не мала можливості залучити Словаччину до цих військових позик», – сказав Фіцо.

Він також заявив, що не може завадити іншим державам посилювати свою оборону, однак попередив про «ризик ескалації війни».

«Жодної підтримки війни», - сказав Фіцо, коментуючи можливість нових пакетів військової допомоги Україні.

Саміт НАТО запланований на 7-8 липня в столиці Туреччини. За даними Politico, очікується, що союзники НАТО підпишуть контракти на мільярди доларів на постачання озброєнь та збільшити виробництво зброї.

Видання пише, що у проєкті заяви союзники НАТО також обіцяють підтримати Україну військовою підтримкою у розмірі 70 мільярдів євро. Як зазначають журналісти, один із дипломатів сказав, що підтримка України, ймовірно, буде найбільш спірним пунктом.

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Україна війна Словаччина

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