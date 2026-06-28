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Фицо выступил против новой военной помощи Украине перед саммитом НАТО

11:49, 28 июня 2026
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Роберт Фицо также заявил, что не может помешать другим государствам усиливать свою оборону, однако предупредил о «риске эскалации войны».
Фицо выступил против новой военной помощи Украине перед саммитом НАТО
Фото: commission.europa.eu
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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил против привлечения Братиславы к финансовой помощи Украине. Об этом он заявил в эфире Словацкого радио.

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По его словам, на следующей неделе высокопоставленные чиновники должны обсудить позицию правительства Словакии относительно июльского саммита НАТО в Анкаре.

«Я буду проводить все переговоры так, чтобы делегация, которая поедет в Анкару, не имела возможности вовлечь Словакию в эти военные займы», — сказал Фицо.

Он также заявил, что не может помешать другим государствам усиливать свою оборону, однако предупредил о «риске эскалации войны».

«Никакой поддержки войны», — сказал Фицо, комментируя возможность новых пакетов военной помощи Украине.

Саммит НАТО запланирован на 7–8 июля в столице Турции.

По данным Politico, ожидается, что союзники НАТО подпишут контракты на миллиарды долларов на поставку вооружений и увеличение производства оружия.

Издание пишет, что в проекте заявления союзники НАТО также обещают поддержать Украину военной помощью в размере 70 миллиардов евро. Как отмечают журналисты, один из дипломатов сообщил, что поддержка Украины, вероятно, станет наиболее спорным пунктом.

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Украина война Словакия

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