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Как просмотреть свою электронную трудовую книжку

14:31, 28 июня 2026
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Чтобы просмотреть свою электронную трудовую книжку, необходимо выполнить несколько шагов.
Как просмотреть свою электронную трудовую книжку
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В Пенсионном фонде напомнили, что просмотреть свою трудовую книжку можно в личном кабинете пользователя на веб-портале электронных услуг ПФУ в разделе «Электронная трудовая книжка».

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Для просмотра своей трудовой книжки войдите в личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Это можно сделать с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), банковской карты (BankID) или через Дія.Підпис.

В левом боковом меню выберите пункт «Электронная трудовая книжка».

Нажмите кнопку «Данные ЭТК».

Выберите вкладку «Оцифрованная ЭТК».

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Пенсионный фонд трудовая книжка

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