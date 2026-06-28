Як переглянути свою електронну трудову книжку

Щоб переглянути свою електронну трудову книжку треба зробити декілька кроків.

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У Пенсійному фонді нагадали, що переглянути свою трудову книжку можна в особистому кабінеті користувача на вебпорталі електронних послуг ПФУ в розділі «Електронна трудова книжка».

Для перегляду своєї трутової книжки увійдіть до особистого кабінету на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Це можна зробити за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), банківської картки (BankID) або через Дія.Підпис.

У лівому боковому меню оберіть пункт «Електронна трудова книжка».

Натисніть кнопку «Дані ЕТК».

Оберіть вкладку «Відцифрована ЕТК».

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