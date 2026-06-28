Замена военного билета: при каких условиях документ могут выдать повторно

Повторно военный билет могут выдать при ряде условий.

Фото: ТЦК

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Вопросы восстановления или замены военного билета регламентируются «Положением о военном билете лиц рядового, сержантского и старшинского состава». Владельцы военного билета обязаны надежно его хранить, следить за своевременным и точным внесением в него изменений. Об этом напомнил Донецкий областной ТЦК.

Повторно военный билет могут выдать при следующих условиях:

непригодность военного билета для дальнейшего использования;

уничтожение военного билета во время стихийного бедствия;

утрата или кража военного билета;

изменение фамилии, имени и отчества военнослужащего (военнообязанного, резервиста).

Повторно военный билет может быть выдан только по решению руководителя соответствующего ТЦК и СП на основании личного рапорта (заявления) военнослужащего (военнообязанного, резервиста). Исключение действует только для сотрудников Службы безопасности и Службы внешней разведки.

Куда обращаться для восстановления или замены военного билета?

О потере военного билета действующий военнослужащий обязан незамедлительно сообщить непосредственному командиру по месту прохождения военной службы рапортом с объяснением причин утраты военного билета и просьбой о его повторной выдаче.

Военнообязанные и резервисты обращаются непосредственно к начальнику ТЦК и СП по месту регистрации. В соответствующем заявлении они также объясняют обстоятельства утраты документа.

Какие документы необходимы для повторной выдачи военного билета?

В случае изменения фамилии, имени или отчества замена военного билета осуществляется на основании полученного нового паспорта гражданина Украины.

При утрате военного билета, как отмечают в Минобороны, командир воинской части должен назначить служебное расследование. После его завершения собирается следующий пакет документов:

заявление/рапорт, в котором указаны обстоятельства утраты военного билета и просьба о его повторной выдаче;

паспорт;

матовая фотография 3×4 см без уголка;

поврежденный документ или его остатки (при наличии);

выписка из приказа о результатах служебного расследования (если документ утрачен).

Штраф за утрату военного билета

За умышленно испорченный или небрежно хранившийся военный билет, что повлекло его утрату, военнослужащий (военнообязанный, резервист) несет административную ответственность. За такое нарушение ст. 211 КоАП предусматривает штраф в размере от 30 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 510 до 850 грн). При повторном правонарушении в течение года либо его совершении в особый период сумма штрафа составляет от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 850 до 1700 грн).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.