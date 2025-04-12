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Дональд Трамп продовжив санкції проти РФ на рік

19:44, 12 квітня 2025
Дональд Трамп вирішив продовжити на рік пакет санкцій проти Росії, який ввів ще під час свого президентства Джо Байден.
Дональд Трамп продовжив санкції проти РФ на рік
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Президент США Дональд Трамп підписав указ, який продовжує на один рік санкції щодо РФ, запроваджені його попередником Джо Байденом. Про це свідчать дані у Федеральному реєстрі США.

Йдеться про указ від 15 квітня 2021 року, який адміністрація Байдена неодноразово розширювала та продовжувала.

Санкції стосуються російських приватних та юридичних осіб, які могли бути причетні до кібератаків, втручання у вибори в США та інших країнах, заподіяння шкоди чи вбивства громадян Сполучених Штатів, а також фінансових та інших операцій з обходу санкцій.

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США рф санкції Дональд Трамп

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