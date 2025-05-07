Верховная Рада и Минюст работают над новым законом о пенитенциарной системе

В Украине готовят новый закон о пенитенциарной системе.

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В Украине готовится к принятию обновлённый закон «О пенитенциарной системе», который должен модернизировать правовую базу деятельности Государственной уголовно-исполнительной службы (ГУИС). Об этом в интервью агентству «Укринформ» сообщил заместитель министра юстиции Евгений Пикалов.

По его словам, совместно с Комитетом Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности ведётся работа над реформированием устаревшего законодательства. Действующий закон о ГУИС был принят ещё в 2005 году, и часть его норм давно утратила актуальность.

Он отметил, что сейчас служба фактически руководствуется нормами, прописанными для Национальной полиции, в частности и Дисциплинарным уставом.

«Это вместо того, чтобы иметь собственный, адаптированный к специфике пенитенциарной службы правовой инструментарий. В частности, проектом планируется упорядочить вертикаль управления с чётким распределением полномочий, где Минюст будет формировать политику исполнения наказаний, а ГУИС — реализовывать. Это первое и основное, что будет заложено в законопроекте», — подчеркнул Пикалов.

В проекте также предусмотрено нормативное урегулирование денежного обеспечения работников пенитенциарной службы.

Кроме того, ожидается рассмотрение законопроекта №10157, который предусматривает привлечение осуждённых к хозяйственной деятельности в учреждениях исполнения наказаний. Документ содержит нормы о дополнительных стимулах к труду для осуждённых и, как ожидает заместитель министра, будет принят во втором чтении.

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