Федерация фехтования разрешила россиянам и белорусам выступать в командных соревнованиях

Европейский чемпионат-2025 пройдет с участием спортсменов из РФ и Беларуси в нейтральном статусе.

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Международная федерация фехтования (FIE) разрешила спортсменам из России и Беларуси участвовать в командных соревнованиях среди взрослых под нейтральным статусом. Соответствующее решение обнародовано на официальном сайте организации.

Согласно сообщению, к участию будут допущены только те спортсмены, которым Исполнительный комитет FIE уже предоставил нейтральный статус. Такие команды будут выступать без национальной символики - под флагом самой федерации.

Это решение открывает им путь к участию в командных соревнованиях FIE, начиная с чемпионата Европы-2025, который состоится 14-19 июня в Генуе, Италия.

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