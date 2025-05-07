Россия требует слишком много для мира с Украиной – вице-президент США Вэнс

Российские предложения по миру – неприемлемы, считают в США.

Фото: Getty Images

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Россия выдвигает чрезмерные требования при обсуждении возможного завершения войны против Украины. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс во время Мюнхенской встречи лидеров в Вашингтоне, пишет hromadske.

По его словам, Москва подала свои предложения, однако Вашингтон считает их слишком завышенными. В то же время, отметил Вэнс, Украина также передала США перечень собственных условий для установления мира.

В связи с этим американская сторона считает целесообразным, чтобы Киев и Москва начали прямые переговоры.

«Шаг, который мы хотим сделать прямо сейчас, - это чтобы как россияне, так и украинцы договорились о некоторых основных принципах для проведения разговора [...] Это очень важно для россиян и украинцев - начать говорить друг с другом», - подчеркнул он.

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