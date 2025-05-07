Росія вимагає надто багато для миру з Україною – віцепрезидент США Венс

Російські пропозиції щодо миру — неприйнятні, вважають у США.

Фото: Getty Images

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Росія висуває надмірні вимоги під час обговорення можливого завершення війни проти України. Про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс під час Мюнхенської зустрічі лідерів у Вашингтоні, пише hromadske.

За його словами, Москва подала свої пропозиції, однак Вашингтон вважає їх надто завищеними. Водночас, зазначив Венс, Україна також передала США перелік власних умов для встановлення миру.

У зв’язку з цим американська сторона вважає за доцільне, аби Київ і Москва розпочали прямі перемовини.

«Крок, який ми хочемо зробити прямо зараз, — це щоб як росіяни, так і українці домовилися про деякі основні принципи для проведення розмови […] Це дуже важливо для росіян та українців — почати говорити одне з одним», — наголосив він.

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