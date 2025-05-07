На Вінниччині чоловіку, який вдарив дитину головою об двері, призначили громадські роботи

Чоловік напідпитку накинувся на дитину, бо та вилила алкоголь, аби припинити застілля.

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На Вінниччині ювенальні прокурори домоглися посилення покарання в апеляційному суді для чоловіка, який побив дитину. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Зазначається, що 40-річний житель Хмільницького району в грудні минулого року вживав алкогольні напої в оселі знайомої, яка мешкає разом зі своїми неповнолітніми дітьми. 12-річна дитина, щоб припинити застілля, вилила алкоголь з пляшки у смітник.

На цьому ґрунті чоловік двічі вдарив дитину головою об дерев’яні двері, від чого вона впала на підлогу. Кривдник, продовжуючи свої протиправні дії, наніс їй ще п’ять ударів металевим совком, спричинивши малолітній дівчинці тілесні ушкодження.

Вінницький апеляційний суд погодився з позицією прокурорів щодо м’якості покарання зловмисникові, замінивши штраф у розмірі 1020 гривень на покарання у виді 240 годин громадських робіт.

Рішення суду набрало законної сили.

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