У Черкасах школярів переводять на дистанційку через безпекову ситуацію

Школи Черкас та громад області 8-9 травня переходять на дистанційне навчання.

Фото: sfera-tv

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У Черкасах 8 та 9 травня учні загальноосвітніх закладів навчатимуться дистанційно через загострення безпекової ситуації в країні. Відповідне рішення ухвалив департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міськради.

«Просимо всіх учасників освітнього процесу бути уважними, слідкувати за офіційними повідомленнями та дотримуватись правил безпеки», — закликали у департаменті.

Про перехід на онлайн-формат також оголосили в Канівській, Золотоніській та Звенигородській громадах.

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