В Черкассах школьников переводят на дистанционку из-за ситуации с безопасностью

Школы Черкасс и общин области 8-9 мая переходят на дистанционное обучение.

Фото: sfera-tv

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В Черкассах 8 и 9 мая ученики общеобразовательных учреждений будут учиться дистанционно из-за обострения ситуации с безопасностью в стране. Соответствующее решение принял департамент образования и гуманитарной политики Черкасского горсовета.

«Просим всех участников образовательного процесса быть внимательными, следить за официальными сообщениями и соблюдать правила безопасности», - призвали в департаменте.

О переходе на онлайн-формат также объявили в Каневской, Золотоношской и Звенигородской громадах.

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