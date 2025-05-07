ЗАЭС осталась на одной линии питания

На Запорожской АЭС повреждена одна из линий питания – работает только одна, что нарушает ядерную безопасность.

Фото: AP

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Одна из двух линий электропередачи, обеспечивающих питание Запорожской атомной электростанции, получила повреждение. Об этом сообщила НЭК «Укрэнерго».

Сейчас станция, находящаяся под временной оккупацией, питается только от одной линии, что противоречит требованиям ядерной безопасности. В «Укрэнерго» отметили, что осмотр поврежденной линии будет проведен, как только позволит ситуация с безопасностью.

В компании также напомнили, что с начала полномасштабного вторжения России Запорожская АЭС уже неоднократно оставалась без внешнего электроснабжения и вынуждена была переходить на резервные дизель-генераторы.

Ремонт поврежденных обстрелами линий с украинской стороны сейчас осуществляют бригады «Укрэнерго».

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