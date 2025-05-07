ЗАЕС залишилась на одній лінії живлення

На Запорізькій АЕС пошкоджено одну з ліній живлення — працює лише одна, що порушує ядерну безпеку.

Фото: AP

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Одна з двох ліній електропередачі, що забезпечують живлення Запорізької атомної електростанції, зазнала пошкодження. Про це повідомила НЕК «Укренерго».

Наразі станція, що перебуває під тимчасовою окупацією, живиться лише від однієї лінії, що суперечить вимогам ядерної безпеки. В «Укренерго» зазначили, що огляд пошкодженої лінії буде проведено, щойно дозволить ситуація з безпекою.

У компанії також нагадали, що з початку повномасштабного вторгнення Росії Запорізька АЕС вже неодноразово залишалася без зовнішнього електропостачання і змушена була переходити на резервні дизель-генератори.

Ремонт пошкоджених обстрілами ліній з українського боку наразі здійснюють бригади «Укренерго».

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