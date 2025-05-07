В Винницкой области мужчину, который ударил ребенка головой об дверь, назначили общественные работы

Подвыпивший мужчина набросился на ребенка, потому что та вылила алкоголь, абы прекратить застолье.

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В Винницкой области ювенальные прокуроры добились усиления наказания в апелляционном суде для мужчины, избившего ребенка. Об этом сообщает областная прокуратура.

Отмечается, что 40-летний житель Хмельницкого района в декабре прошлого года употреблял алкогольные напитки в доме знакомого, проживающего вместе со своими несовершеннолетними детьми. 12-летний ребенок, чтобы прекратить застолье, вылил алкоголь из бутылки в мусорку.

На этой почве мужчина дважды ударил ребенка головой о деревянную дверь, от чего она упала на пол. Обидчик, продолжая свои противоправные действия, нанес ей еще пять ударов металлическим совком, нанеся малолетней девочке телесные повреждения.

Винницкий апелляционный суд согласился с позицией прокуроров относительно мягкости наказания злоумышленнику, заменив штраф в размере 1020 гривен на наказание в виде 240 часов общественных работ.

Решение суда вступило в законную силу.

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