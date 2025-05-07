Федерація фехтування дозволила росіянам і білорусам виступати в командних змаганнях

Європейський чемпіонат-2025 пройде з участю спортсменів із РФ і Білорусі у нейтральному статусі.

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Міжнародна федерація фехтування (FIE) дозволила спортсменам з Росії та Білорусі брати участь у командних змаганнях серед дорослих під нейтральним статусом. Відповідне рішення оприлюднене на офіційному сайті організації.

Згідно з повідомленням, до участі будуть допущені лише ті спортсмени, яким Виконавчий комітет FIE вже надав нейтральний статус. Такі команди виступатимуть без національної символіки — під прапором самої федерації.

Це рішення відкриває їм шлях до участі в командних змаганнях FIE, починаючи з чемпіонату Європи-2025, що відбудеться 14–19 червня в Генуї, Італія.

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